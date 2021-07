‘The Masked Singer Brasil’ estreia dia 10 de agosto na tela da Globo

Um fã reconheceria suas celebridades favoritas apenas por uma performance musical? A partir do dia 10 de agosto vamos começar a conhecer os mascarados mais misteriosos do país, com a estreia de ‘The Masked Singer Brasil’, na TV Globo. Ao lado da apresentadora Ivete Sangalo serão mais 4 jurados fixos e alguns convidados especiais a cada episódio.

Mas como será o novo programa comandado pela musa Ivete Sangalo? Toda terça, após ‘Império’, nomes de diferentes áreas se enfrentam em um desafio musical com fantasias de tirar o fôlego e cheias de brasilidade.

Na competição, serão 12 personalidades já conhecidas pelo público, mas todas fantasiadas, cobertas da cabeça aos pés. Resta a cada um dos jurados, além de julgar, tentar adivinhar – junto com o público - quem é o artista mascarado apenas por sua performance. O mistério em torno do nome do mascarado se dá até o final. Já que a cada semana, apenas o eliminado da competição revela sua identidade para todos.

Durante cada programa o público poderá contar com um espetáculo completo, com apresentações especiais que misturaram os convidados, os jurados e a apresentadora, Ivete Sangalo. Em seguida, é a vez dos mascarados se apresentarem, sempre em duelos. Caberá aos jurados escolherem quais foram os melhores - e os piores - da noite. Com isso, os dois participantes que estiverem na zona de risco duelam e quem perder terá sua identidade revelada, deixando a competição.

Além da TV Globo, o reality também será exibido no Multishow, com reprises às quartas-feiras, e poderá ser visto também no Globoplay.