Tela Quente: veja qual filme vai passar na Globo hoje, segunda-feira, 23 de janeiro (23/01)

A TV Globo exibe na Tela Quente de hoje, segunda-feira (23/01), às 23h55, o filme “Beleza Da Noite”, dirigido por Cecília Amado e Dayse Porto e estrelado por Larissa Luz, Mayana Aleixo, Edvana Carvalho, Fernanda Silva, Iana Nascimento e Paula Lice. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Beleza Da Noite"?

Michellini decide presentear a filha Suellen com uma boneca. Ao escolher o presente, a menina prefere uma boneca branca em vez de uma negra. A ação da filha leva Michellini a fazer uma análise sobre a beleza e a autoestima do povo negro. Em uma conversa com duas amigas, ela decide participar do Concurso da Beleza Negra do Illê Aiyê para tentar mudar a visão da filha Suellen sobre si mesma.

Veja o trailer

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)