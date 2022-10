Tela Quente: veja qual filme vai passar na Globo hoje, segunda-feira, 03 de outubro (03/10)

A TV Globo exibe na Tela Quente de hoje, segunda-feira (03/10), às 22h30, o filme de ação e ficção científica australiano “Logan” (2017), dirigido por James Mangold e estrelado por Hugh Jackman, Patrick Stewart e Dafne Keen. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme ‘Logan’?

Em 2029, Logan ganha a vida como chofer de limousine para cuidar do nonagenário Charles Xavier. Debilitado fisicamente e esgotado emocionalmente, ele é procurado por Gabriela, uma mexicana que precisa da ajuda do ex-X-Men para defender a pequena Laura Kinney / X-23. Ao mesmo tempo em que se recusa a voltar à ativa, Logan é perseguido pelo mercenário Donald Pierce, interessado na menina. Veja o trailer

Confira curiosidades do filme ‘Logan’

O longa marca a despedida de Hugh Jackman do papel de Wolverine. Ele mencionou sua idade e questões de saúde - o ator foi diagnosticado com câncer de pele - como fatores importantes para que ele se aposentasse do icônico papel.