Tela Quente: veja qual filme será exibido na Globo nesta segunda-feira (03/07)

A programação da Tela Quente desta segunda-feira (03/07), exibe o longa-metragem ‘Sonic: O Filme’, às 22h25, após a novela das nove ‘Terra e Paixão’. O live-action baseado no universo de Mario Bros apresenta as aventuras do Sonic enquanto tenta salvar o mundo, com participações de personagens interpretados por Jim Carrey, Tika Sumpter e Idris Elba.

Sinopse do filme ‘Sonic: O Filme’

Sonic, o porco-espinho azul mais famoso do mundo, se junta com os seus amigos para derrotar o terrível Doutor Eggman, um cientista louco que planeja dominar o mundo, e o Doutor Robotnik, responsável por aprisionar animais inocentes em robôs.

Confira o trailer de ‘Sonic: O Filme’

