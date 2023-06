Os melhores filmes do primeiro semestre de 2023

As listas de melhores filmes do ano são inspiradoras, pois de certa forma refletem sobre muitas obras assistidas ao longo do ano. No primeiro semestre de 2023, infelizmente, houve poucas exibições de filmes alternativos devido à ausência de programação em dois cinemas fundamentais para a nossa cultura cinematográfica: o cinema Olympia e o Cine Líbero Luxardo. Essas duas salas cumprem protagonismo importante no circuito exibidor local pela projeção de diversas produções que não encontram espaço nos cinemas comerciais, estimulando assim nossa paixão pelo cinema por meio da rica variedade de cinematografias que demonstram a qualidade do trabalho de artistas que dedicam seu talento à sétima arte.

Cine News

Com o intuito de despertar a atenção dos leitores para alguns filmes notáveis que tive a oportunidade de assistir neste primeiro semestre, gostaria de recomendar algumas produções exibidas tanto nos cinemas quanto em plataformas de streaming, que se destacaram por suas histórias, estéticas, atuações brilhantes, audácia criativa, humanismo, diversidade e sensibilidade. Esses elementos surgem a partir do talento de vários artistas envolvidos em cada uma dessas obras.

Espero que minhas recomendações proporcionem ótimas sessões cinematográficas e que o próximo semestre apresente mais e melhores filmes para todos!

Tár de Todd Field

O filme retrata a história de Lydia Tár, uma maestrina e compositora que se vê dividida entre seu talento musical e sua natureza autoritária e egocêntrica. Destaca-se a extraordinária atuação de Cate Blanchett.

A Baleia de Darren Aronofsky

Um homem obeso e solitário busca se aproximar de sua filha e compreender sua vida, quando percebe a gravidade de sua própria saúde. Destaca-se a excelente atuação de Brendan Fraser e a expressiva direção de Aronofsky.

Close de Lukas Dhont

Dois jovens amigos com amizade repleta de companheirismo e afetividade têm seu relacionamento interrompido pelos valores de uma sociedade conservadora e preconceituosa. Filme belga sensível com destaque para os jovens atores Eden Dambrine e Gustav De Waele.

Os Banshees de Inisherin

Um homem fica devastado quando seu amigo encerra uma amizade duradoura. Ele se esforça para compreender o motivo por trás dessa decisão e tenta reconstruir o relacionamento, mas acaba descobrindo questões pessoais que vão além da amizade em si. Trata-se de um ótimo filme, com atuações significativas de Colin Farrell e Brendan Gleeson, e uma direção brilhante de Martin McDonagh (conhecido por Três Anúncios para um Crime).

Noites Alienígenas de Sérgio de Carvalho

Três amigos de infância e da periferia se reencontram em um momento trágico vinculado as facções criminosas do sudeste do Brasil e sua chegada à Amazônia. O filme ganhou diversos prêmios no Festival de Gramado de 2022 incluindo melhor filme.

Filme paraense premiado

O filme Terruá Pará de Jorane Castro foi o grande vencedor da 15ª edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical. O filme comprova a variedade musical amazônica e apresenta depoimentos importantes de artistas paraenses como Dona Onete, Manoel Cordeiro e Pio Lobato.

Mubi

O canal de streaming Mubi disponibiliza ótimos filmes para seus assinantes como Ladrões de Bicicleta de Vittorio De Sicca, Acossado de Jean-Luc Godard, Pixote A Lei do mais fraco de Hector Babenco e Terra em Transe de Glauber Rocha.

Dica da Semana

Os Reis do Iê Iê Iê de Richard Lester com The Beatles (John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr). O filme foi indicado ao Oscar de melhor roteiro e trilha musical e tem ótimas canções da maior banda de rock de todos os tempos! Os Reis do Iê Iê Iê será exibido no dia 04 de julho, terça feira, às 19h com entrada franca.