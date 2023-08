Tela Quente: Confira o que vai ser exibido nesta segunda-feira (21/08)

A programação da TV Globo exibe nesta segunda-feira (21/08), o episódio da minissérie ‘As Aventuras de José e Durval’, às 23h, após a novela ‘Terra e Paixão’. Produzido pela Globoplay, a série apresenta a história da dupla sertaneja mais conhecida do Brasil, Chitãozinho e Xororó.

VEJA MAIS

O projeto é estrelado pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas, além de ter participações de Andréia Horta, Marco Ricca, Marjorie Gerardi e outros grandes nomes da teledramaturgia brasileira.

Qual a sinopse da série ‘As Aventuras de José e Durval’?

O curta-metragem produzido pela Globoplay costura a trajetória dos irmãos Chitãozinho e Xororó, do nascimento no interior do Paraná até a consagração como uma das maiores duplas da música sertaneja do Brasil.

Confira o trailer da série ‘As Aventuras de José e Durval’:

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)