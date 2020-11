Tancinha pode ganhar um novo final em 'Haja Coração'

Atualmente sendo reprisada na faixa das 19h, em edição especial, a novela Haja Coração deverá ganhar um final inédito referente à personagem Tancinha, que é interpretada pela atriz Mariana Ximenes. Isso porque a TV Globo anda cogitando a possibilidade de mudar o último capítulo e gravá-lo novamente na semana que vem.

O intuito da emissora é o de fazer com que a filha de Francesca (Marisa Orth) termine a trama de Daniel Ortiz com Beto (João Baldasserini) e não com Apolo (Malvino Salvador), como foi apresentado em 2016 – ano de sua exibição original.

De acordo com informações veiculadas pela colunista Carla Bittencourt, no jornal Extra, a loira já foi comunicada pelo canal carioca acerca do assunto. Com isso, ela, então, já está escalada para “rodar uma cena inédita”, esta que, por sua vez, dará continuidade ao final que não chegou a ser exibido há quatro anos, embora, na época, os protagonistas tenham deixado gravados finais alternativos.

Ainda segundo a publicação, a cena será filmada na próxima terça-feira (1), na Praia de Grumari, no Rio de Janeiro, pela equipe de Salve-se Quem Puder. Para quem não sabe, Ortiz é autor do folhetim e conta com Baldasserini no elenco de sua trama inédita.

No mais, é válido ainda destacar que, caso Tancinha venha a ter realmente um final feliz com Beto, a personagem de Paolla Oliveira, que entrou em cena no ano de 2016, deverá desaparecer da edição especial, já que ela acabou se envolvendo com Beto no último capítulo.