Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (25/02)

A TV Globo vai exibir na sua "Sessão de Sábado" de hoje, (25/02), às 14h10, o filme de comédia "O Máskara", logo após o Jornal Hoje. O longa é estrelado por Jim Carrey, Amy Yasbeck, Cameron Diaz, Peter Greene, Peter Riegert e Richard Jeni e dirigido por Chuck Russell.

Qual a sinopse do filme "O Máskara"?

Sinopse: A vida do desajeitado Stanley vira de cabeça para baixo quando ele encontra uma máscara perdida no mar que possui o espírito do Deus Ioki. Sempre que usa a máscara, o tímido Stanley passa a ter superpoderes e se transforma em um rapaz cheio de charme e confiança.

Confira o trailer de "O Máskara":

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)