Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (18/02)

A TV Globo vai exibir na sua "Sessão de Sábado" de hoje, (18/02), às 14h00, o filme de ação "Missão: Impossível", logo após o Jornal Hoje. O longa é estrelado por Tom Cruise, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno, Jon Voight, Kristin Scott Thomas e Ving Rhames e dirigido por Brian De Palma.

Qual a sinopse do filme "Missão: Impossível"?

Sinopse: Ao lado do mentor Jim Phelps, o agente do governo Ethan Hunt embarca em uma missão secreta que acaba de um jeito muito desastroso: Jim é morto e ele se torna o principal suspeito do crime. Para escapar, Hunt recruta o brilhante Luther Stickell e o piloto Franz Krieger para ajudá-lo a entrar no prédio da CIA, com o intuito de provar sua inocência.

