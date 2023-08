Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (12/08)

A TV Globo vai exibir na "Sessão de Sábado" de hoje (12/08), às 14h10, o filme de comédia "Acertando as Contas com o Papai", logo após o Jornal Hoje. Dirigido por Howard Deutch, o longa é estrelado por Ted Danson, Macaulay Culkin, Saul Rubinek, Gailard Sartain e Glenne Headly.

Qual a sinopse do filme "Acertando as Contas com o Papai"?

Enquanto organiza o roubo de moedas avaliadas em um milhão e meio, o ex-condenado Ray Gleason (Ted Danson) recebe uma surpresa: o filho Timmy (Macaulay Culkin), que morava com a tia, está de volta para a casa dele. Mesmo com a presença do garoto, Gleason segue com o plano e consegue pegar as moedas. Para conseguir a atenção do pai, Timmy esconde o objeto valioso e avisa que para reaver a fortuna, Gleason terá que dar atenção para ele e recuperar o tempo perdido.

Confira o trailer de "Acertando as Contas com o Papai"

