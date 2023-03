Sessão de Sábado hoje: veja qual filme a TV Globo exibe neste sábado (11/03)

A TV Globo vai exibir na sua "Sessão de Sábado" de hoje, (11/03), às 14h10, o filme de ação "Velocidade Máxima", logo após o Jornal Hoje. O longa é estrelado por Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Jeff Daniels, Joe Morton e Alan Ruck e dirigido por Jan De Bont.

Qual a sinopse do filme "Velocidade Máxima"?

Sinopse: O psicopata Howard Payne coloca uma bomba em um ônibus, colocando em rosco a vida dos passageiros do transporte, em Los Angeles. Para salvar as vítimas, o agente Jack Traven tentará retirá-los do automóvel sem reduzir a velocidade para menos de 80 km por hora, caso contrário a bomba explodirá. Para complicar a difícil missão, ele contará com a ajuda de Annie, que nunca dirigiu um ônibus, para conduzir o veículo.

Confira o trailer de "Velocidade Máxima":

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)