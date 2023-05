Sessão da Tarde hoje: Qual fime vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (22)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (22/05), às 15h40, o filme "Uma Noite No Museu", dirigido por Shawn Levy e interpretado por Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke e Robin Williams, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Uma Noite No Museu", Larry Daley (Ben Stiller) é um bom homem que consegue um trabalho como segurança noturno em um museu de história natural. Já no primeiro dia algumas coisas estranham acontecem: ossadas de dinossauros e estátuas de cera ganham vida e começam a se mexer. Em meio ao caos, o herói norte-americano Theodore Roosevelt (Robin Williams), uma das imagens de cera que ganha vida, é o único que pode ajudá-lo.

Veja o trailer de “Uma Noite No Museu”

Título original: Night at the Museum

Classificação: Livre

Duração: 1h48min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Fantasia

Lançamento: 22 de dezembro de 2006

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)