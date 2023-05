Sessão da Tarde hoje: Qual fime vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (24)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (24/05), às 15h35, o filme "Um Perfil Para Dois", dirigido por Stéphane Robelin e interpretado por Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, entre outros. Confira a sinopse:

Qual é a sinopse?

No filme "Um Perfil Para Dois", o viúvo aposentado Pierre (Pierre Richard), não coloca os pés para fora de casa há dois anos, mas agora tem a chance de viver com a ajuda da internet e Alex, um homem contratado por sua filha para ensiná-lo a utilizar os aparelhos técnologicos. É criado um perfil em um site de namoro, onde Pierre acaba conhecendo Flora (Fanny Valente), uma bela jovem com quem marca um encontro. O problema é que a foto no perfil é do professor, e não de Pierre, e isso gera uma série de roubadas.

Veja o trailer de “Um Perfil Para Dois”

Título original: Un Profil Pour Deux

Classificação: 12 anos

Duração: 1h41min

Nacionalidade: Francesa

Gênero: Comédia, Romance

Lançamento: 9 de novembro de 2017

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora web de Oliberal.com Ádna Figueira)