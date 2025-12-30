Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (30/12)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (30/12), às 15h25, o filme “Soul - Uma Aventura com Alma”, dirigido por Pete Docter e Kemp Powers e interpretado por Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Soul - Uma Aventura com Alma”?

Em Soul, duas perguntas se destacam: Você já se perguntou de onde vêm sua paixão, seus sonhos e seus interesses? O que é que faz de você... Você? Joe Gardner é um professor de música do ensino médio que sempre sonhou em ser músico de jazz. Mas quando, finalmente, tem a chance de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto, sofre um acidente que faz com que sua alma seja separada de seu corpo e transportada para um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem enviadas para um recém-nascido. Joe deve trabalhar com 22, uma das almas em treinamento, que tem uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no centro evitando seguir para a Terra.

Veja o trailer do filme “Soul - Uma Aventura com Alma”

Informações do filme “Soul - Uma Aventura com Alma"

Título original: Soul

Classificação: livre

Duração: 1h40m

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: animação/família

Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)