Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (30/12)?

O filme “Soul - Uma Aventura com Alma” vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Soul - Uma Aventura com Alma" é o filme de hoje (Divulgação/Disney Plus)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (30/12), às 15h25, o filme “Soul - Uma Aventura com Alma”, dirigido por Pete Docter e Kemp Powers e interpretado por Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme “Soul - Uma Aventura com Alma”?

Em Soul, duas perguntas se destacam: Você já se perguntou de onde vêm sua paixão, seus sonhos e seus interesses? O que é que faz de você... Você? Joe Gardner é um professor de música do ensino médio que sempre sonhou em ser músico de jazz. Mas quando, finalmente, tem a chance de impressionar outros músicos durante um ensaio aberto, sofre um acidente que faz com que sua alma seja separada de seu corpo e transportada para um centro no qual as almas se desenvolvem e ganham paixões antes de serem enviadas para um recém-nascido. Joe deve trabalhar com 22, uma das almas em treinamento, que tem uma visão obscura da vida depois de ficar presa por anos no centro evitando seguir para a Terra.

Veja o trailer do filme “Soul - Uma Aventura com Alma”

Informações do filme “Soul - Uma Aventura com Alma"

Título original: Soul
Classificação: livre
Duração: 1h40m
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: animação/família
Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)

