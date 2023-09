Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (26)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (26/09), às 15h25, o filme "Quatro Vidas De Um Cachorro”, dirigido por Lasse Hallstrom e interpretado por Dennis Quaid, Josh Gad, Britt Robertson, KJ Apa e Juliet Rylance. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "Quatro Vidas De Um Cachorro", um cachorro morre e reencarna diversas vezes, tendo vários donos. No entanto, mesmo com novas aventuras e o amor dessas várias pessoas, ele sonha em reecontrar Ethan, o seu primeiro tutor, melhor amigo e grande amor se sua vida.

Veja o trailer de “Quatro Vidas De Um Cachorro”

Título original: A Dog's Purpose

Classificação: 10 anos

Duração: 1h41min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Drama, Família

Lançamento: 26 de janeiro de 2017

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)