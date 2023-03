Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (21)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (21/03), às 15h40, o filme "Sempre Ao Seu Lado", dirigido por Lasse Hallstrom e estrelado por Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No clássico filme “Sempre Ao Seu Lado”, o professor universitário Parker Wilson (Richard Gere) está voltando de mais um dia de trabalho e encontra na estação de trem um novo melhor amigo que muda a sua vida. Sua nova amizade é um filhote de cachorro da raça akita, conhecido por sua lealdade ao dono. Ele percebe que não pode deixá-lo na estação, então o leva para casa, mesmo sabendo que Cate (Joan Allen), sua esposa, não quer cachorros em sua casa. Parker cria apego pelo filhote, que ganha o nome de Hachi, escrito em japonês na coleira. Após um tempo, Cate cede e aceita que Hachi fique na casa. O cachorro cresce e passa sempre a acompanhar Parker até a estação de trem, voltando ao terminal no exato horário em que o professor está retornando. Essa rotina é quebrada quando um inesperado acontecimento acomete a relação do dono e seu fiel companheiro fiel.

Veja o trailer de "Sempre ao Seu Lado”

Título original: Hachi: A Dog's Tale

Duração: 1h33min

Classificação: Livre

Gênero: Drama, Família

Lançamento: 25 de dezembro de 2009

Curiosidades

O filme é baseado em uma história real, quando Hachiko, da raça Akita, nascido no Japão em 1923, retornou à estação de trem de Shibuya todos os dias, durante 9 anos, depois da morte de Hidesaburō Ueno, seu dono, em março de 1935. Hachikō é conhecido em japonês como chuken Hachikō (忠犬ハチ公) que significa "Hachikō, o cão fiel"; Hachi é o nome do número "oito" em japonês e kō significa "afeto".

