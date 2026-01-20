Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (20/01)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (20/01), às 15h25, o filme "Pegando Fogo", dirigido por John Wells e estrelado por Bradley Cooper, Daniel Brühl e Sienna Miller. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Pegando Fogo" ?

O chefe de cozinha Adam Jones (Bradley Cooper) já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que sua carreira fosse ladeira abaixo. Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele parte para Londres disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes. Para tanto ele conta com a ajuda de Tony (Daniel Brühl), que gerencia um restaurante na capital britânica, e recruta uma equipe de velhos conhecidos.

Veja o trailer do filme "Pegando Fogo"

Informações do filme "Pegando Fogo"

Título original : Burnt

: Burnt Classificação: 16 anos

16 anos Duração: 1h41min

1h41min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama,comédia

drama,comédia Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)