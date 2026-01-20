Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (20/01)?

O filme "Pegando Fogo" vai ao ar logo após a edição especial da novela Terra Nostra na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Pegando Fogo" é o filme de hoje da Sessão da Tarde (DIvulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (20/01), às 15h25, o filme "Pegando Fogo", dirigido por John Wells e estrelado por Bradley Cooper, Daniel Brühl e Sienna Miller. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Pegando Fogo" ?

O chefe de cozinha Adam Jones (Bradley Cooper) já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que sua carreira fosse ladeira abaixo. Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele parte para Londres disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes. Para tanto ele conta com a ajuda de Tony (Daniel Brühl), que gerencia um restaurante na capital britânica, e recruta uma equipe de velhos conhecidos.

Veja o trailer do filme "Pegando Fogo"

Informações do filme "Pegando Fogo"

  • Título original: Burnt
  • Classificação: 16 anos
  • Duração: 1h41min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama,comédia
  • Lançamento: 2015

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)


