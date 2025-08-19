Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça--feira (19/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (19/08), às 15h25, o filme "Até Que a Sorte Nos Separe", dirigido por Roberto Santucci e estrelado por Leandro Hassum, Danielle Winits, Kiko Mascarenhas. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Até Que a Sorte Nos Separe"?

Tino (Leandro Hassum) é um pai de família comum que vê sua vida virar de ponta a cabeça após ganhar na loteria. Levando uma vida de ostentação ao lado da mulher, Jane (Danielle Winits), ele gasta todo o dinheiro em 15 anos. Ao se ver quebrado, Tino aceita a ajuda do vizinho Amauri (Kiko Mascarenhas), um consultor de finanças super burocrático e que por sinal vive seu próprio drama ao enfrentar uma crise no casamento com Laura (Rita Elmôr). Tentando evitar que Jane descubra a nova situação financeira, afinal ela está grávida do terceiro filho não pode passar por fortes emoções, Tino se envolve em várias confusões para fingir que tudo continua bem. Para isso, conta com ajuda do melhor amigo, Adelson (Aílton Graça), e dos filhos.

Veja o trailer do filme "Até Que a Sorte Nos Separe"

Informações do filme "Até Que a Sorte Nos Separe"

Título original : Até Que a Sorte Nos Separe

: Até Que a Sorte Nos Separe Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h44min

1h44min Nacionalidade: brasileira

brasileira Gênero: comédia

comédia Lançamento: 2012

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)