Irmão de Sheron Menezzes morre aos 36 anos: 'um pedaço de mim se foi', diz atriz

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família

Estadão Conteúdo
fonte

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para comunicar a morte de seu irmão, Draiton Mancilha de Menezes, que tinha 36 anos (Reprodução/ Instagram Sheron Menezes)

A atriz Sheron Menezzes usou as redes sociais nessa segunda-feira, 18, para comunicar a morte de seu irmão, Draiton Mancilha de Menezes, que tinha 36 anos. Em uma publicação comovente, Sheron compartilhou os instantes finais ao lado do irmão, revelando a dor da despedida e o carinho que sempre uniu a família.

Draiton era um dos quatro filhos de Veralinda Menezes e morreu em um hospital. A causa da morte não foi revelada pela família. No desabafo, a atriz destacou a força necessária para enfrentar o momento: "No último minuto, no último segundo, até a linha ficar reta eu tava ali, firme, segurando a tua mão", escreveu ela.

Além de Sheron, Draiton também era irmão de Drayson e Schena Menezzes. Em seu relato, Sheron relembrou a conexão profunda com o irmão e agradeceu o tempo que tiveram juntos. "Um pedaço de mim foi arrancado, se foi um pedaço de nós", afirmou, prometendo seguir cuidando da mãe, que também foi mencionada em sua homenagem.

Drayson Menezzes, ator e outro irmão da artista, também prestou tributo nas redes. Ele recordou a infância ao lado de Draiton, marcada por laços intensos e semelhantes aos de gêmeos, apesar da diferença de quase dois anos. "Fomos criados como gêmeos", escreveu, relembrando momentos marcantes e a oportunidade que teve de expressar seu amor ao irmão antes da partida.

Emocionado, Drayson destacou a trajetória do irmão, que transitou entre as artes e a tecnologia. "Ele cantou em coral, tocava flauta e violão depois foi pros computadores e eu fiquei com as artes", relatou. Para ele, a despedida também trouxe o consolo de ver o quanto Draiton era querido por muitas pessoas. "Vai ficar faltando uma peça do nosso quebra-cabeça", lamentou.

O falecimento gerou comoção entre amigos e colegas de profissão de Sheron, que enviaram mensagens de apoio. Nomes como Natália Lage, Lázaro Ramos, Fabiana Karla e Juliana Paes manifestaram solidariedade e deixaram palavras de conforto à atriz.

