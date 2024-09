Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (17)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (17/09), às 15h25, o filme "Contos do Caçador de Sombras", dirigido por Jia Yan e interpretado por Jackie Chan, Elane Zhong e Ethan Juan. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Pu Songling (Jackie Chan) é um caçador de demônios que tem um grande desafio a ser enfrentado. Certa comunidade chinesa vive em harmonia com seres mágicos, até que garotas são sequestradas por habitantes do submundo. Então, Pu Songling precisa agir e usar toda a sua arte da caçada para restaurar a paz do local.

VEJA MAIS

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: The Knight Of Shadows: Between Yin And Yang

Classificação: 10 anos

Duração: 1h49min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Ação, Fantasia

Lançamento: 2019