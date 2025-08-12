Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (12/08)?
O filme "Marley & Eu" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (12/08), às 15h25, o filme "Marley & Eu", dirigido por David Frankel e estrelado por Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin, Eric Dane, Kathleen Turner. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Marley & Eu"?
John (Owen Wilson) e Jennifer Grogan (Jennifer Aniston) casaram-se recentemente e decidiram começar nova vida em West Palm Beach, na Flórida. Lá, eles trabalham em jornais concorrentes, compram um imóvel e enfrentam os desafios de uma vida de casal. Indeciso sobre sua capacidade em ser pai, John busca o conselho de seu colega Sebastian (Eric Dane), que sugere que compre um cachorro para a esposa. John aceita a sugestão e adota Marley, um labrador de 5 kg que logo se transforma em um grande cachorro de 45 kg, o que torna a casa deles um caos.
Veja o trailer do filme "Marley & Eu"
Informações do filme "Marley & Eu"
- Título original: Marley & Me
- Classificação: 10 anos
- Duração: 1h55min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: drama, família
- Lançamento: 2008
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
