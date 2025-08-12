Capa Jornal Amazônia
Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (12/08)?

O filme "Marley & Eu" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Marley & Eu" é o filme de hoje, terça-feira (12/08), da Sessão da Tarde (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (12/08), às 15h25, o filme "Marley & Eu", dirigido por David Frankel e estrelado por Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin, Eric Dane, Kathleen Turner. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Marley & Eu"?

John (Owen Wilson) e Jennifer Grogan (Jennifer Aniston) casaram-se recentemente e decidiram começar nova vida em West Palm Beach, na Flórida. Lá, eles trabalham em jornais concorrentes, compram um imóvel e enfrentam os desafios de uma vida de casal. Indeciso sobre sua capacidade em ser pai, John busca o conselho de seu colega Sebastian (Eric Dane), que sugere que compre um cachorro para a esposa. John aceita a sugestão e adota Marley, um labrador de 5 kg que logo se transforma em um grande cachorro de 45 kg, o que torna a casa deles um caos.

 

Veja o trailer do filme "Marley & Eu"

Informações do filme "Marley & Eu"

  • Título original: Marley & Me
  • Classificação: 10 anos
  • Duração: 1h55min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama, família
  • Lançamento: 2008

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
