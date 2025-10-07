Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (07/10)?
O filme "Elsa & Fred: Um Amor de Paixão” vai ao ar logo após a edição especial da novela "A Viagem”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (07/10), às 15h25, o filme "Elsa &Fred: Um Amor de Paixão", dirigido por Michael Radford e interpretado por Shirley MacLaine, Christopher Plummer, Marcia Gay Harden Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Elsa & Fred: Um Amor de Paixão"?
Elsa (Shirley MacLaine) é uma mulher de idade que vive sozinha. Um dia, ela comete uma barbeiragem ao sair com o carro e quebra os faróis do carro de Lydia (Marcia Gay Harden), a filha de seu novo vizinho, Fred (Christopher Plummer). Revoltada com o ocorrido, Lydia exige que Elsa pague o conserto. O filho de Elsa (Scott Bakula) aceita cobrir os danos mas, ao entregar o cheque a Fred, Elsa lhe conta uma história triste que acaba convencendo-o a recusar o valor. Com o tempo, Elsa e Fred se aproximam cada vez mais, apesar do temperamento bastante diferente. Enquanto ela é cheia de vida, ele é rabugento e mal quer sair de casa.
Veja o trailer do filme "Elsa & Fred: Um Amor de Paixão"
Informações do filme " Elsa & Fred: Um Amor de Paixão"
Título original: Elsa & Fred
Classificação: 14 anos
Duração: 1h46min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: comédia romântica
Lançamento: 2014
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
