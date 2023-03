Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (07)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (06/03), às 15h30, o filme “Miss Simpatia 2 - Armada E Poderosa", dirigido por John Pasquin e estrelado por Sandra Bullock, Ernie Hudson, Regina King, Enrique Murciano, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Miss Simpatia 2 - Armada E Poderosa”, a policial Gracie Hart (Sandra Bullock) tem sua vida de investigadora secreta tornada pública, já que ela ficou super famosa após ter combatido uma ameaça em um concurso de miss nos Estados Unidos, e isso não lhe agrada muito pois a fama a impede de trabalhar sob disfarce. Devido a isso, ela é encaminhada para exercer uma única função que pode realizar no momento no meio policial: representar o FBI nos programas de televisão. Aos poucos, Gracie vai se acostumando e gostando da vida nova, até gosta da vida de celebridade. Apelidada de "Barbie da agência", especialmente pela sua nova colega Sam Fuller (Regina King), Gracie precisa voltar ao trabalho quando seus amigos Stan Fields, o apresentador do concurso de miss, e Cheryl Frazier (Heather Burns), a miss que venceu o concurso, são raptados em Las Vegas. Sem querer arriscar a perder a famosa policial como sendo o “rosto do FBI”, a agência a envia para uma conferência na cidade junto de Sam, sua guarda-costas, para resolverem o caso.

Veja o trailer de "Miss Simpatia 2 - Armada E Poderosa"

Duração: 1h55min

Classificação: 10 anos

Gênero: Ação, Comédia, Policial

Lançamento: 24 de março de 2005

