Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (07/04)?
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (07/04), às 15h25, o filme "Juntos Para Sempre", dirigido por Gail Mancuso e estrelado por Josh Gad, Dennis Quaid e Kathryn Prescott. Confira a sinopse.
Qual a sinopse do filme "Juntos Para Sempre" ?
Depois de muitas vidas e aprendizados, Bailey vive tranquilamente com Hanna (Marg Helgenberger). Um dia, Gloria (Betty Gilpin), uma aspirante a cantora, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity. Com o tempo, o cãozinho percebe como a menina é negligenciada pela mãe e decide que seu objetivo nesta vida é cuidar dela e protegê-la, incondicionalmente.
Veja o trailer do filme "Juntos Para Sempre"
Informações do filme "Juntos Para Sempre"
- Título original: A Dog's Journey
- Classificação: 12 anos
- Duração: 1h48min
- Nacionalidade: norte-americana
- Gênero: drama, família
- Lançamento: 2019
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA