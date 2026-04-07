O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (07/04)?

O filme "Juntos Para Sempre" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra' na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

Cena do filme "Juntos Para Sempre" (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (07/04), às 15h25, o filme "Juntos Para Sempre", dirigido por Gail Mancuso e estrelado por Josh Gad, Dennis Quaid e Kathryn Prescott.  Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Juntos Para Sempre" ?

Depois de muitas vidas e aprendizados, Bailey vive tranquilamente com Hanna (Marg Helgenberger). Um dia, Gloria (Betty Gilpin), uma aspirante a cantora, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity. Com o tempo, o cãozinho percebe como a menina é negligenciada pela mãe e decide que seu objetivo nesta vida é cuidar dela e protegê-la, incondicionalmente.

Veja o trailer do filme "Juntos Para Sempre"

Informações do filme "Juntos Para Sempre"

  • Título original: A Dog's Journey
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h48min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama, família
  • Lançamento: 2019

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Comediante do 'Porta dos Fundos' é contratado para 'em família', novo programa de Eliana

O programa estreia no dia 15 de março na Rede Globo

04.03.26 17h13

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

MAIS LIDAS EM CULTURA

DECEPCIONOU?

Assinante acusa Kid Bengala de 'propaganda enganosa'

Queixa publicada no Reclame Aqui aponta insatisfação com conteúdo anunciado em plataforma adulta

06.04.26 23h40

BBB 26

Sincerão no BBB 26: Samira fica de fora do pódio de Ana Paula; veja resumo da dinâmica

Leandro Boneco não foi para o pódio de ninguém, enquanto Jordana foi a mais escolhida como alguém que "não ganha"

07.04.26 8h47

SAÚDE

Esposa de Terry Crews, Rebecca King-Crews revela diagnóstico de Parkinson

O diagnóstico, ocorrido em 2015, foi mantido em sigilo por quase uma década

07.04.26 9h13

CULTURA

Sarau do Povo da Noite revela em Belém o 'ninho do poema'

Abordagem no evento, recheado de atrações literárias nesta quarta, no bairro da Pedreira, será dada ao ritmo, ou seja, a relação entre pulso e palavra na construção de poemas e outras linguagens

07.04.26 8h00

