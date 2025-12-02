Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, terça-feira (02/12)?
O filme "A História de Simone Biles: Coragem para Vencer" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra”, na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, terça-feira (02/12), às 15h25, o filme "A História de Simone Biles: Coragem para Vencer", dirigido por Vanessa Parise e estrelado por Jeanté Godlock, Tisha Campbell-Martin, Raven Bowens, Dion Riley. Confira a sinopse:
Qual é a sinopse do filme "A História de Simone Biles: Coragem para Vencer"?
A trajetória da atleta, desde sua vida em um orfanato até as incontáveis horas de treino que a levaram até as Olimpíadas do Rio, em 2016. O longa também destaca o apoio incondicional que a Simone recebeu de sua família, seus pais adotivos — que na realidade eram seus avós.
Veja o trailer do filme "A História de Simone Biles: Coragem para Vencer"?
Informações do filme "A História de Simone Biles: Coragem para Vencer"?
Título original: The Simone Biles Story: Courage to Soar
Classificação: 12 anos
Duração: 1h 46m
Nacionalidade: norte-americano
Gênero: drama
Lançamento: 2016
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)
