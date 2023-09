Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (29)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (29/09), às 15h25, o filme "Homem de Ferro”, dirigido por Jon Favreau e interpretado por Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Homem de Ferro"?

No filme "Homem de Ferro", Tony Stark (Robert Downey Jr.) é um industrial bilionário e brilhante inventor. Ao ser sequestrado, terroristas o obrigam a construir uma arma de grande destruição. Mas, ao invés do realizar o pedido, ele monta uma armadura de alta tecnologia, que permite que ele fuja do seu cativeiro. Ele, então, passa a usá-la para combater o crime no mundo, e se identifica como o "Homem de Ferro".

Veja o trailer de “Homem de Ferro”

Título original: Iron Man

Classificação: 12 anos

Duração: 2h06min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Ação, Ficção científica

Lançamento: 30 de abril de 2008

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)