Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (28/11)?

O filme "Barraco de Família" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra" na Tv Globo

Gabrielle Borges
fonte

Barraco de Família é o filme de hoje (28/11) (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (28/11), às 15h25, o filme "Barraco de Família", dirigido por Maurício Eça e estrelado por Cacau Protásio, Lellê e Jeniffer Nascimento. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Barraco de Família"?

Cleide (Cacau Protásio) recebe a visita de sua filha Kellen (Lellê), uma funkeira de sucesso que, depois de um ano sem dar notícias, reaparece na vila suburbana onde a família mora. Como toda mãe que se preze, Cleide sabe que onde há fumaça, há fogo, e logo desconfia da mudança repentina de atitude da filha. O fato é que, depois de ser cancelada por causa de um vídeo vazado na internet, a funkeira Kellen tentará voltar às suas origens e precisará da ajuda da mãe para recuperar sua carreira. Vai rolar muita confusão nesse barraco de família.

Veja o trailer do filme "Barraco de Família"

Informações do filme "Barraco de Família"

Título original: Barraco de Família
Classificação: 10 anos
Duração: 2h13min
Nacionalidade: brasileira
Gênero: comédia
Lançamento: 2021

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com

.
