Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (28)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (28/07), às 15h25, o filme "Dora e a Cidade Perdida", dirigido por James Bobin e interpretado por Isabela Merced, Benicio Del Toro Eugenio Derbez, Jeffrey Wahlberg, Michael Peña, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Dora e a Cidade Perdida"?

No filme “Dora e a Cidade Perdida", habituada a viver na selva, a menina Dora é enviada para uma escola comum pelos pais que desejam que ela tenha uma vida normal e sem perigos. Dias depois, os tios de Dora avisa que seus pais desapareceram. Para encontrá-los, ela e seus amigos precisarão ir em busca da cidade perdida de ouro, Parapata, e enfrentar vários obstáculos no caminho.

Veja o trailer de “Dora e a Cidade Perdida”

Informações do filme

Título original: Dora And The Lost City Of Gold

Duração: 1h43min

Classificação: 10 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Aventura, Família

Lançamento: 14 de novembro de 2019

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Ádna Figueira, editora web de OLiberal.com)