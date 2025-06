Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (27/06)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (28/06), às 15h25, o filme "Velozes & Furiosos 4", dirigido por Justin Lin e estrelado Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Velozes & Furiosos 4" ?

Após ser visto rumo ao México no filme que deu origem a série, Dominic "Dom" Toretto (Vin Diesel) reaparece na República Dominicana praticando seus golpes ao lado de sua namorada Letty (Michelle Rodriguez) e sua gangue. Com o FBI na sua cola, Dom decide fugir para não comprometer seus comparsas. Contudo, um assassinato cometido por um traficante de drogas acende nele uma sede de vingança que o faz cruzar novamente com o agente Brian O'Conner (Paul Walker) numa perigosa missão.

Veja o trailer do filme "Velozes & Furiosos 4"

Informações do filme "Velozes & Furiosos 4"

Título original : Fast and Furious

: Fast and Furious Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h40min

1h40min Nacionalidade: norte-americano

norte-americano Gênero: ação

ação Lançamento: 2009

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)