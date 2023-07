Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (21)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (21/07), às 15h25, o filme "A Era Do Gelo 2", dirigido por Carlos Saldanha e interpretado por Denis Leary, John Leguizamo, Josh Peck, e dublagem brasileira de Diogo Vilela, Cláudia Jimenez, Gustavo Nader, Márcio Garcia, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “A Era Do Gelo 2", a era glacial está prestes a chegar ao fim e, como consequência, os animais precisam lutar pela sobrevivência. O mamute Manny (Ray Romano/Diogo Vilela), o tigre Diego (Dennis Leary/Márcio Garcia) e o bicho-preguiça Sid (John Leguizamo/Tadeu Melo) logo descobrem que toneladas de gelo estão prestes a derreter, o que inundaria o lugar onde habitam. Sabendo disso, o trio de amigos precisa correr contra o tempo para avisar a todos da região e encontrarem um lugar seguro para se proteger do fenômeno natural. Nessa aventura, Manny encontra Ellie, uma mamute fêmea que acredita ser a última da espécia do sexo feminino, e passa a conhecê-lá melhor.

Veja o trailer de “A Era Do Gelo 2”

Informações do filme

Título original: Ice Age: The Meltdown

Duração: 1h31min

Classificação: 6 anos

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Animação, Aventura, Comédia

Lançamento: 31 de março de 2006

