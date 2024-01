Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (19)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (19/01), às 15h25, o filme "Percy Jackson e o Ladrão de Raios", dirigido por Chris Columbus e interpretado por Logan Lerman, Pierce Brosnan, Alexandra Daddario, Uma Thurman, Sean Bean, Melina Kanakaredes e Brandon T. Jackson. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Baseado no primeiro livro da saga "Percy Jackson e os Olimpianos", "O Ladrão de Raios". O jovem Percy Jackson (Logan Lerman) acredita ter dislexia e déficit de atenção, o que lhe causa problemas na escola. Criado pela mãe, Sally (Catherine Keener), Percy sofre um ataque durante uma excursão escolar. A partir disso, é revelado ao jovem que, na verdade, ele é um semideus: filho de uma mulher humana com um deus. Percy Jackson é filho de Poseidon (Kevin McKidd), o deus dos mares e dos rios, irmão de Zeus e Hares. O joem é levado ao acampamento meio-sangue e é acusado de roubar o raio de Zeus, o deus dos céus. Então, Percy Jackson, Groover Underwood (Brandon T. Jackson) e Annabeth Chase (Alexandra Daddario), semideusa filha de Athena, a deusa da sabedoria e da guerra, partem a uma jornada em busca do raio roubado.

Veja o trailer

Informações do filme

Título original: Percy Jackson and the Lightning Thief

Classificação: 12 anos

Duração: 1h59min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Fantasia/Aventura

Lançamento: 2010