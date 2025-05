Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (16/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (16/05), às 15h25, o filme "No Olho do Tornado", dirigido por Steven Quale e estrelado por Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Max Deacon, Matt Walsh, Nathan Kress. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "No Olho do Tornado" ?

Um grupo de cientistas caçadores de tempestades liderado pelo ambicioso Pete (Matt Walsh) contrata a cautelosa meteorologista Allison Stone (Sarah Wayne Callies) para ajudar na aventura; o comportado adolescente Donnie Morris (Max Deacon), que resolve faltar a própria cerimônia de formatura para ajudar Kaitlyn (Alycia Debnam-Carey), por quem é apaixonado, em um projeto escolar – por sugestão do irmão fanfarrão Trey (Nathan Kress) – e a dupla acaba soterrada em uma antiga fábrica, de onde o pai dos meninos, Gary (Richard Armitage) tentará resgatá-los; uma dupla de bobalhões que faz de tudo para ficar famosa no YouTube. Esses são os personagens centrais que terão de enfrentar a fúria do maior tornado que a natureza já produziu.

Veja o trailer do filme "No Olho do Tornado

Informações do filme "No Olho do Tornado"

Título original: Into the Storm

Into the Storm Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h29min

1h29min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: ação, suspense

ação, suspense Lançamento: 2014

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)