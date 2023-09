Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (15)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (15/09), às 15h25, o filme "A Lenda Do Tesouro Perdido", dirigido por Jon Turteltaub e interpretado por Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "A Lenda Do Tesouro Perdido"?

No filme “A Lenda Do Tesouro Perdido", um caçador de tesouros está em busca de um tesouro que ninguém acredita que de fato exista. Em uma de suas investigações, ele descobre a existência de um mapa escondido na declaração de Independência dos EUA. No entanto, para conseguir lê-lo, ele terá que enganar o FBI e roubar um dos documentos mais protegidos e vigiados do país.

Veja o trailer de "A Lenda Do Tesouro Perdido"

Informações do filme

Título original: National Treasure

Duração: 2h19min

Classificação: Livre

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Ação, Aventura

Lançamento: 31 de dezembro de 2004

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)