Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (12/09)?
O filme "Oito mulheres e um Segredo" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (12/09),o filme de ação policial "Oito mulheres e um Segredo", dirigido por Gary Ross e estrelado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Oito mulheres e um Segredo"?
Oito Mulheres e um Segredo acompanha Debbie Ocean, recém saída da prisão, que logo procura sua ex-parceira Lou para realizar um elaborado assalto: roubar um colar de diamantes no valor de US$ 150 milhões, que a Cartier mantém sempre em um cofre. O plano é convencer a empresa a emprestá-lo para que a estrela Daphne Kluger use a joia no badalado Met Gala, um dos eventos mais chiques e vistosos de Nova York. Para tanto, Debbie e Lou reúnem uma equipe composta apenas por mulheres: Nine Ball, Amita, Constance, Rose e Tammy.
Veja o trailer do filme "Oito mulheres e um Segredo"
Informações do filme "Oito mulheres e um Segredo"
- Título original: Ocean's 8
- Classificação: 14 anos
- Duração: 1h51min
- Nacionalidade: norte-amerricana
- Gênero: ação, policial
- Lançamento: 2018
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA