Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (12/09)?

O filme "Oito mulheres e um Segredo" vai ao ar logo após a edição especial da novela 'História de Amor' na TV Globo

Gabrielle Borges
"Oito mulheres e um Segredo" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (12/09) (Divulgação)

TV Globo  exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (12/09),o filme de ação policial "Oito mulheres e um Segredo", dirigido por Gary Ross e estrelado por Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna. Confira a sinopse. 

Qual é a sinopse do filme  "Oito mulheres e um Segredo"?

Oito Mulheres e um Segredo acompanha Debbie Ocean, recém saída da prisão, que logo procura sua ex-parceira Lou para realizar um elaborado assalto: roubar um colar de diamantes no valor de US$ 150 milhões, que a Cartier mantém sempre em um cofre. O plano é convencer a empresa a emprestá-lo para que a estrela Daphne Kluger use a joia no badalado Met Gala, um dos eventos mais chiques e vistosos de Nova York. Para tanto, Debbie e Lou reúnem uma equipe composta apenas por mulheres: Nine Ball, Amita, Constance, Rose e Tammy.

Veja o trailer do filme "Oito mulheres e um Segredo"

Informações do filme "Oito mulheres e um Segredo"

  • Título original: Ocean's 8
  • Classificação: 14 anos
  • Duração: 1h51min
  • Nacionalidade: norte-amerricana
  • Gênero: ação, policial
  • Lançamento: 2018

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

