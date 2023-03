Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (10/03), às 15h30, o filme "A Bússola de Ouro", dirigido por Chris Weitz e estrelado por Dakota Blu Richards, Daniel Craig, Ben Waljker, Jim Carter, Tom Courtenay, Nicole Kidman, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Em “A Bússola de Ouro”, a órfã Lyra Belacqua (Dakota Blue Richards) é uma menina que foi criada na Universidade Oxford. Todas as pessoas tem uma versão animal sua, os chamados “daemon”. Lyra e seu daemon levam uma vida normal até quando eles descobrem a existência de uma substância misteriosa chamada "pó". Esse elemento desconhecido causa um estranho efeito nas crianças, o que faz com que as autoridades religiosas se convençam de que representa o mal. Lyra tem um protetor, o misterioso Lorde Asriel (Daniel Craig), seu protetor, que diz que ela vai à Londres em busca de uma resposta. Lá ela descobre que muitas crianças estão sumindo, entre elas, o seu melhor amigo Roger (Ben Walker). Com o auxílio de um objeto antigo, que se parece com uma bússola de ouro, ela começa uma jornada que pode mudar o mundo.

Veja o trailer de "A Bússola de Ouro”

Título original: The Golden Compass

Duração: 1h53min

Classificação: 10 anos

Gênero: Aventura, Drama, Fantasia

Lançamento: 27 de dezembro de 2007

Curiosidades

“A Bússola de Ouro” faz parte da trilogia de livros de Philip Pullman iniciada em 1995, continuada com A Faca Sutil (1997) e concluída com A Luneta Âmbar (2000). Os volumes foram traduzudos para mais de 40 línguas e venderam quase 17 milhões e meio de cópias.

