Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, sexta-feira (03)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (03/03), às 15h30, o filme "Gigantes de Aço", dirigido por Shawn Levy e estrelado por Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand, Hope Davis, Karl Yune, Olga Fonda, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Em um futuro próximo, as lutas de boxe já não são mais feitas por seres humanos, e sim por robôs enormes, capazes de atingir seu oponente com golpes fortíssimos. Neste cenário, Charlie é um ex-boxeador falido, que se vira com máquinas antigas e,na maioria das vezes, perdedoras. Morando de favor na casa de Hailey, que é filha do seu antigo treinador, que morreu, Charlie é chamado pela justiça por causa da morte da ex-mulher e a guarda do filho deles. O problema é que um de seus filhos, Max, de 11 anos, nunca teve proximidade com o pai. O ex-lutador então prefere que ele fique aos cuidados da cunhada, por meio de um bom pagamento. Porém o menino é inteligente e, aos poucos, vai conquistando o coração do lutador. Ademais, Max tem grandes habilidades com jogos de videogames e tem grandes chances de ajudar seu pai a treinar um robô lutador, alterando o destino dos dois. Agora, juntos eles têm um sonho: subir no ranking para enfrentar o campeão dos campeões.

Veja o trailer de "Gigantes de Aço"

Duração: 2h07min

Classificação: 10 anos

Gênero: Ação, Drama, Ficção Científica

Lançamento: 21 de outubro de 2011

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)