Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (27/04)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (27/04), às 15h25, o filme "A Múmia", dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Vosloo, John Hannah e Oded Fehr. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "A Múmia"

Em 1926, um grupo de arqueólogos descobre uma tumba na cidade perdida de Hamunaptra. Dentro da tumba foi encontrado o corpo de Imhotep (Arnold Vosloo), o sacerdote do Faraó Seti (Aharon Ipalé), que foi mumificado vivo e recebeu a mais terrível das maldições por ter dormido com a amante do faraó e, movido por ciúme doentio e amor, ter matado o Faraó. No entanto, quando um dos membros da expedição lê um manuscrito que foi encontrado pelo grupo e traz Imhotep de volta à vida, ele ressurge cheio de ódio e só pensa em reencontrar sua amada e destruir todos que cruzem o seu caminho, trazendo consigo as dez pragas do Egito.

Veja o trailer do filme "A Múmia"

Informações do filme "A Múmia"

Título original: The Mummy

Classificação: 14 anos

Duração: 2h 5min

Nacionalidade: estadunidense

Gênero: Aventura

Lançamento: 1999

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)