Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (13)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (13/03), às 15h40, o filme "A Extraordinária Jornada do Fakir", dirigido por Ken Scott e estrelado por JV Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Em “A Extraordinária Jornada di Fakir”, inspirado no best-seller homônimo de Romain Puértolas, um mágico de rua indiano viaja para a França e acaba se apaixonando por uma mulher europeia. Percorrido por três continentes, o filme retrata o amor e a aventura contados pelo homem que narra como esse sentimento o levou a ser deportado para um local distante do continente, junto com outros refugiados africanos.

Veja o trailer de "A Extraordinária Jornada do Fakir”

Título original: The Extraordinary Journey Of The Fakir

Duração: 1h36min

Classificação: 12 anos

Gênero: Comédia, Drama

Lançamento: 21 de junho de 2019

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)