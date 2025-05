Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (12/05)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, sexta-feira (09/05), às 15h25, o filme "Planeta dos Macacos: A Origem", dirigido por Rupert Wyatt e estrelado por James Franco, Andy Serkis, John Lithgow, Freida Pinto, Tom Felton. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme Planeta dos Macacos: A Origem?

Will Rodman (James Franco) é um cientista que trabalha em um laboratório onde são realizadas experiências com macacos. Ele está interessado em descobrir novos medicamentos para a cura do mal de Alzheimer, já que seu pai, Charles (John Lithgow), sofre da doença. Após um dos macacos escapar e provocar vários estragos, sua pesquisa é cancelada. Will não desiste e leva para casa algumas amostras do medicamento, aplicando-as no próprio pai, e também um filhote de macaco de uma das cobaias do laboratório. Logo Charles não apenas se recupera como tem a memória melhorada, graças ao medicamento. Já o filhote, que recebe o nome de César, demonstra ter inteligência fora do comum, já que recebeu geneticamente os medicamentos aplicados na mãe. O trio leva uma vida tranquila, até que, anos mais tarde, o remédio para de funcionar em Charles e, em uma tentativa de defendê-lo, César ataca um vizinho. O macaco é então engaiolado, onde passa a ter contato com outros símios e, cada vez mais, se revolta com a situação.

VEJA MAIS



Veja o trailer do filme "Planeta dos Macacos: A Origem"

Informações do filme "Planeta dos Macacos: A Origem"

Título original: Rise of the Planet of the Apes

Rise of the Planet of the Apes Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h45min

1h45min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama, religião

drama, religião Lançamento: 2011

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)