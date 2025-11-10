Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (10/11)?
O filme "Safety - Uma Jogada de Coragem" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (10/11), às 15h25, o filme "Safety - Uma Jogada de Coragem", dirigido por Reginald Hudlin e interpretado por Jay Reeves, Thaddeus J. Mixson, Corinne Foxx. Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Safety - Uma Jogada de Coragem"
Safety é a história de Ray McElrathbey (Jay Reeves), um jovem jogador de futebol americano que enfrenta uma série de desafiadores obstáculos na vida, precisando lutar contra essas adversidades para manter sua bolsa de estudos na universidade e, ao mesmo tempo, cuidar de seu irmão de 11 anos de idade.
Veja o trailer do filme "Safety - Uma Jogada de Coragem"
Informações do filme "Safety - Uma Jogada de Coragem"
Título original: Safety
Classificação: 10 anos
Duração: 2h02min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: drama, família
Lançamento: 2020
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
