Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (10)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (10/04), às 15h20, o filme "Invictus”, dirigido por Clint Eastwood e interpretado por Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Invictus”, Nelson Mandela (Morgan Freeman), recentemente eleito presidente, tem noção de que a África do Sul continua sendo um país extremamente racista e economicamente dividido, em decorrência do apartheid, que separa explícitamente as pessoas brancas das não-brancas. Com a chegada da Copa do Mundo de Rúgbi, que acontecerá pela primeira vez realizada no país, Mandela resolve usar do esporte para tentar unir a população. Para realizar isso, ele chama para uma reunião Francois Pienaar (Matt Damon), capitão da equipe sul-africana, e o incentiva para que a seleção nacional seja campeã do Mundial..

Veja o trailer de “Invictus”

Título original: Invictus

Classificação: Livre

Duração: 2h12min

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Biografia, Drama, Histórico

Lançamento: 11 de dezembro de 2009

(*Gabriel Bentes, sob supervisão da editora de Oliberal.com, Ádna Figueira)