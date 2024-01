Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (1)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (01/01), às 15h25, o filme "Piratas Do Caribe - No Fim Do Mundo", dirigido por Gore Verbinski e interpretado por Orlando Bloom, Johnny Depp, Keira Knightley, Bill Nighy, Geoffrey Rush e Stellan Skarsgard. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

Lord Cutler toma o controle do navio Flying Dutchman com a intenção de terminar na era dos piratas. Elizabeth Swann, Will Turner e o capitão Barbosa têm a missão de resgatar o capitão Jack Sparrow que está trancado no baú de Davy Jones e então conseguirão unir forças com os outros piratas do mundo.

Título original: Pirates Of The Caribbean 3

Classificação: 12 anos

Duração: 2h48min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: aventura

Lançamento: 2007

