Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (04)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (04/09), às 15h25, o filme "Yesterday - A Trilha do Sucesso", dirigido por Danny Boyle e interpretado por Himest Patel, Lily James, Ed Sheeran, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse de "Yesterday - A Trilha do Sucesso"

No filme “Yesterday - A Trilha do Sucesso", um cantor sofre um acidente e acorda numa estranha realidade, onde ele é a única pessoa que conhece os Beatles. Ele, então, aproveita as músicas dos ídolos para fazer sucesso. Porém, toda essa gigantesca fama têm seu preço.

Veja o trailer de "Yesterday - A Trilha do Sucesso"

Informações do filme

Título original: Yesterday

Duração: 1h57min

Classificação: 12 anos

Nacionalidade: Estadunidense

Gênero: Comédia, Musical

Lançamento: 29 de dezembro de 2019

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva