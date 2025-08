Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (04/08)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (01/08), às 15h25, o filme "Paternidade", dirigido por Paul Weitz e estrelado por Kevin Hart, DeWanda Wise, Lil Rel Howery. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "Paternidade" ?

Após a esposa morrer no dia seguinte ao parto, Matt (Kevin Hart) imediatamente decide criar sua filha, sendo um pai absolutamente responsável. Mesmo com a tristeza de perder sua esposa, que também era sua namorada desde a época do ensino médio, ele faz um juramento para fornecer apoio completo à filha e assumir todas as responsabilidades que cabem a um pai.

Veja o trailer do filme ""Paternidade"

Informações do filme "Paternidade"

Título original : Fatherhood

: Fatherhood Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h49min

1h49min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: família, comédia

família, comédia Lançamento: 2021

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)