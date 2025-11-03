Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (03/11)?

O filme "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"Mãos Talentosas - A História De Ben Carson" é o filme da Sessão da Tarde de hoje (03/11) (DIvulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (03/11), às 15h25, o filme  "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson" , dirigido por  Thomas Cartere interpretado por  Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis-Taylor Confira a sinopse.

Qual é a sinopse do filme "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson" 

Ben Carson (Cuba Gooding Jr.), menino pobre de Detroit, sempre levou uma vida desmotivada, já que tirava notas baixas e não tinha perspectivas de um grande futuro. O que ele e os que estavam ao redor não esperavam era que ele se tornaria um neurocirurgião de fama mundial.

Veja o trailer do filme "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson" 

Informações do filme "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson" 

Título original: Gifted Hands: The Ben Carson Story
Classificação: 10 anos
Duração: 1h26min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: drama
Lançamento: 2009

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV Globo

Sessão da Tarde

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

TELEVISÃO

TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

O primeiro episódio destaca a importância dos manguezais para o equilíbrio climático e o trabalho de comunidades na recuperação dessas áreas

17.10.25 19h57

CULTURA

Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’

Cantor de Benevides está entre os quatro finalistas do reality musical, que encerra a temporada na próxima segunda-feira (6)

03.10.25 23h18

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Gabi Guimarães assume relacionamento com Bruna Unzueta; veja fotos

As imagens foram publicadas pela jogadora da Seleção Feminina de Vôlei no Instagram

03.11.25 8h19

CULTURA

Morre Lô Borges: confira alguns sucessos do cantor e compositor mineiro

Ele fez história no 'Clube da Esquina' e deixa um legado de composições que cruzam gerações de admiradores

03.11.25 11h07

DESPEDIDA

Morre o compositor e cantor Lô Borges, aos 73 anos, gênio do Clube da Esquina

Lô Borges é autor de sucessor da música brasileira como

03.11.25 9h50

FESTIVAL

Global Citizen Festival: Amazônia reúne 47 mil pessoas em noite histórica no Mangueirão

Primeira edição na América Latina antecipou a COP30 e celebrou a Amazônia com shows de Anitta, Chris Martin, Gaby Amarantos, Gilberto Gil, Daniela Mercury e Viviane Batidão

02.11.25 1h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda