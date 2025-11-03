Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, segunda-feira (03/11)?
O filme "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson" vai ao ar logo após a edição especial da novela "Terra Nostra", na TV Globo
A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (03/11), às 15h25, o filme "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson" , dirigido por Thomas Cartere interpretado por Cuba Gooding Jr., Kimberly Elise, Aunjanue Ellis-Taylor Confira a sinopse.
Qual é a sinopse do filme "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"
Ben Carson (Cuba Gooding Jr.), menino pobre de Detroit, sempre levou uma vida desmotivada, já que tirava notas baixas e não tinha perspectivas de um grande futuro. O que ele e os que estavam ao redor não esperavam era que ele se tornaria um neurocirurgião de fama mundial.
Veja o trailer do filme "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"
Informações do filme "Mãos Talentosas - A História De Ben Carson"
Título original: Gifted Hands: The Ben Carson Story
Classificação: 10 anos
Duração: 1h26min
Nacionalidade: norte-americana
Gênero: drama
Lançamento: 2009
estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com
