Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (9)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (08/03), às 15h30, o filme "O Maior Amor do Mundo", dirigido por Garry Marshall e estrelado por Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “O Maior Amor do Mundo”, cinco histórias ligadas à maternidade se encontram: Sandy (Jennifer Aniston) é mãe solteira com dois filhos, Bradley (Jason Sudeikis) é um pai solteiro com uma jovem em casa, Jesse (Kate Hudson) tem uma história difícil com a sua mãe, Kristin (Britt Robertson) desde que nasceu nunca conheceu sua mãe biológica e Miranda (Julia Roberts) é uma escritora famosa que abre mão de ter filhos para dedicar sua vida à carreira de escritora. Juntos, eles compartilham sobre os desafios que os filhos proporcionam.

Veja o trailer de "O Maior Amor do Mundo”

Duração: 1h59min

Classificação: 10 anos

Gênero: Comédia, Drama, Romance

Lançamento: 05 de maio de 2006

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)