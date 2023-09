Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (28)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (28/09), às 15h25, o filme "Com Deus no Caminho", dirigido por Harold Cronk e estrelado por Lindsay Pulsipher, Andrew Walker, Jordin Sparks, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Com Deus no Caminho”, Amber Hill (Lindsay Pulsipher) fica arrasada ao receber a notícia de que seu marido morreu durante a guerra do Afeganistão. Viúva, agora ela precisa cuidar sozinha de sua pequena filha. Ao mesmo tempo que enfrenta as dificuldades do luto, ela tenta, aos poucos, retomar a normalidade de sua vida. Nesse meio tempo, ela conhece Cody (Andrew Walker), piloto por quem começa a se apaixonar. Em uma nova oportunidade no amor, Amber se segura na fé em Deus para ajudá-la a sanar dúvidas e lhe dar direcionamento.

Veja o trailer de “Com Deus no Caminho”

Título original: God Bless The Broken Road

Duração: 1h51min

Classificação: 10 anos

Gênero: Drama, Romance

Lançamento: 7 de setembro de 2018

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)