Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (27)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (27/03), às 15h25, o filme "Nossa vida com cães", dirigido por Ken Marino e estrelado por Adam Pally, Eva Longoria, Nina Dobrev, Rob Corddry, Tone Bell, Vanessa Hudgens. Confira a sinopse.

Qual a sinopse?

Cinco histórias diferentes se interligam e envolvem tanto os personagens quanto seus respectivos cachorros de estimação. Elizabeth (Nina Dobrev) é uma apresentadora de TV que, ao viver uma fase difícil, procura conselhos do terapeuta de seu cachorro. Tara (Vanessa Hudgens) é uma barista corajosa que sonha com uma vida além do café. Daisy (Lauren Lapkus) é uma passeadora de cães que está apaixonada por um cliente. Garrett (Jon Bass) anseia por um romance enquanto tenta manter seu negócio de adoção de cães de pé. Os amados pets em suas vidas logo começam a influenciar suas carreiras, amizades e relacionamentos românticos de maneiras engraçadas e inesperadas.

Veja o trailer:

[youtubr=3bPTj2TFXo8]

Informações do filme

Título original: Dog Days

Classificação: 10 anos

Duração: 1h53min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Comédia, Família

Lançamento: 2018

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)