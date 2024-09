Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (19)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (19/09), às 15h25, o filme "O Que de Verdade Importa", dirigido por Paco Arango e interpretado por Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington e Jorge García. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

O engenheiro Alec Bailey (Oliver Jackson-Cohen) mora em Londres e vive frustrado com o trabalho. Para ganhar dinheiro, ele conserta eletrodomésticos, mas a quantia não é suficiente para pagar as contas. Então, a vida de Alec se transforma quando um tio distante aparece e faz uma proposta: ter todas as dívidas pagas, desde que se mude por um ano para Nova Escócia, no Canadá. Ele aceita, sem saber que conhecerá mais a respeito da sua família e de si próprio.

Informações do filme

Título original: The Healer

Classificação: 10 anos

Duração: 1h53min

Nacionalidade: norte-americano

Gênero: Família, Comédia

Lançamento: 2016