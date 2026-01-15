Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (15/01)?

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (15/01), às 15h25, o filme "O Segredo: Ouse Sonhar", dirigido por Pedro Antonio e estrelado por Katie Holmes, Josh Lucas, Jerry O'Connell. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "O Segredo: Ouse Sonhar"?

Uma viúva com três filhos contrata um trabalhador manual para consertar sua casa durante uma grande tempestade. Quando não está fazendo reparos domésticos, ele compartilha sua filosofia de acreditar no poder do universo para entregar o que queremos. O homem a ensina sobre a lei da atração e o quanto é importante crer que os pensamentos positivos têm um grande poder de influenciar diretamente no dia a dia de qualquer pessoa, sendo possível alcançar qualquer objetivo da vida da melhor forma.

Veja o trailer do filme "O Segredo: Ouse Sonhar"

Informações do filme "O Segredo: Ouse Sonhar"

Título original : The Secret: Dare to Dream

: The Secret: Dare to Dream Classificação: 12 anos

12 anos Duração: 1h43min

1h43min Nacionalidade: norte-americana

norte-americana Gênero: drama

drama Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante editora web de OLiberal.com)