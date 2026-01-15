Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (15/01)?

O filme "O Segredo: Ouse Sonhar" vai ao ar logo após a edição especial da novela Terra Nostra na TV Globo

Gabrielle Borges
fonte

"O Segredo - Ouse Sonhar" é o filme de hoje (Divulgação)

TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (15/01), às 15h25, o filme "O Segredo: Ouse Sonhar", dirigido por Pedro Antonio e estrelado por Katie Holmes, Josh Lucas, Jerry O'Connell. Confira a sinopse.

Qual a sinopse do filme "O Segredo: Ouse Sonhar"?

Uma viúva com três filhos contrata um trabalhador manual para consertar sua casa durante uma grande tempestade. Quando não está fazendo reparos domésticos, ele compartilha sua filosofia de acreditar no poder do universo para entregar o que queremos. O homem a ensina sobre a lei da atração e o quanto é importante crer que os pensamentos positivos têm um grande poder de influenciar diretamente no dia a dia de qualquer pessoa, sendo possível alcançar qualquer objetivo da vida da melhor forma.

VEJA MAIS

image Filmes brasileiros baseados em fatos reais


image Filmes com protagonistas mulheres são os mais buscados na Internet por brasileiros
'Capitã Marvel', 'Frozen' e 'Moana' lideram o ranking de estudo que avalia pesquisas desde 2017

Veja o trailer do filme "O Segredo: Ouse Sonhar"

Informações do filme "O Segredo: Ouse Sonhar"

  • Título original: The Secret: Dare to Dream
  • Classificação: 12 anos
  • Duração: 1h43min
  • Nacionalidade: norte-americana
  • Gênero: drama
  • Lançamento: 2020

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Tv Globo

Sessão da Tarde

sessão da tarde hoje

filme de hoje
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

VITÓRIA

Thais Sousa coloca o Pará na final da 'Dança dos Famosos 2025'; Manu Bahtidão também se classifica

Final será no próximo domingo (7), com apresentações de samba e valsa

30.11.25 20h36

SERIADO

'Stranger Things': Quando saem os próximos episódios?

Os próximos episódios semanalmente até o fim do ano

27.11.25 9h28

TELEVISÃO

TV Liberal exibe edição especial do Sons do Pará dedicada à música gospel

A gravação será realizada no bairro do Guamá, com entrada gratuita ao público

18.11.25 12h01

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

MAIS LIDAS EM CULTURA

SUPERAÇÃO

Após 26 horas, prova de resistência chega ao fim e BBB 26 tem seu primeiro líder; saiba quem é!

O vencedor quebrou seu próprio recorde de resistência

15.01.26 7h39

recomendação médica

Henri Castelli deixa o BBB 26 após crises convulsivas

Ator deixou o reality após atendimento médico e internação; decisão foi anunciada por Tadeu Schmidt

14.01.26 23h59

POLÊMICA

'Hoje você vai mamar em mim': Áudio de Andressa Urach e filho após vídeo adulto viraliza

Criadora de conteúdo destacou que produz mídias para adultos e justificou que até a Bíblia mostrou relações mais próximas entre parentes

05.01.26 16h32

CULTURA

Fafá de Belém entra com representação criminal contra difamação

Artista tomou medidas nesta quarta (14), argumentando ter sido alvo de conteúdos caluniosos que atingem, inclusive, familiares dela

14.01.26 18h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda